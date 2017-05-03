Утреннюю спецоперацию в центре Петрозаводска прокомментировали в МВД

Сегодня рано утром в дежурную часть МВД Карелии поступило сообщение от жителей дома на улице Герцена о подозрительном мужчине, который находился возле жилого здания с предметом, похожим на ружье.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии установили, что неизвестный забаррикадировался в подвале. Было выставлено оцепление, жильцов эвакуировали. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали петрозаводчанина 1981 года рождения. По предварительным данным пресс-службы МВД Карелии, он находился в наркотическом опьянении.

Во время задержания силовики применяли табельное оружие и специальные средства. Злоумышленник получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.