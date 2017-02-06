Устранить коммунальную аварию в Суоярви пообещали к двум часам

Коммунальную аварию на тепловых сетях Суоярви, в результате которой без отопления остались более 1700 горожан, должны устранить к 14:00. Об этом со ссылкой на главу района Геннадия Данько сообщили в пресс-службы главы Карелии.

По словам чиновника, по причине аварии в городе никто не пострадал. Местные власти контролируют температуру в зданиях – до сих пор она не падала ниже 18 градусов по Цельсию.

По уточненным данным, аварийное отключение 25 жилых домов и двух социальных объектов произошло сегодня около полуночи. Без тепла остались детский сад и школа, в которой после обеда отменили занятия.

Ранее сообщалось, что устранить аварию планируется к 16:00. Ситуацию контролирует оперативный штаб под руководством замглавы Карелии Александра Пшеницына.