Ушедших из дома 14-летних девочек наряд ДПС разыскал на трассе под Петрозаводском

Наряд ДПС разыскал на трассе под Петрозаводском ушедших из дома 14-летних девочек. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

Автопатруль в составе лейтенанта полиции Сергея Слепцова и старшего лейтенанта Виктора Кирпичёва получили от дежурной части Прионежского района ориентировку о пропавших подростках. Было известно, что две 14-летние школьницы из Кеми ушли из дома и, по предварительным данным, уехали на попутке в сторону Санкт-Петербурга.

Инспекторы ДПС приступили к розыску большегрузного автомобиля с номерами Московского региона, в котором могли находиться девочки. На 423-м километре трассы «Кола» у поселка Новая Вилга автомобиль остановили. Водитель пояснил, что действительно подвозил двух подростков, которые ночью на трассе в районе города Кеми искали попутный автотранспорт.

С его слов, школьницы направлялись в Петрозаводск и попросили высадить их перед поворотом на поселок Мелиоративный. Автоинспекторы выехали в указанном направлении, где и обнаружили девочек. Они пытались остановить попутные автомобили, чтобы доехать до Петрозаводска.

Инспекторы ДПС передали школьниц экипажу ППС Прионежского района. В настоящее время жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.