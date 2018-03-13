Ушедшего из БСМП мужчину ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска ищет пропавшего без вести Олега Алексеевича Ульянова 1964 года рождения. 11 марта около шести утра мужчина ушел из Больницы скорой медицинской помощи, с тех пор о нем ничего не известно, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Олегу Ульянову на вид 55-60 лет, рост 175 см, телосложение среднее, волосы прямые седые. В день исчезновения был одет в темную шапку с козырьком, темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные ботинки, при себе имел черную сумку через плечо.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8-911-402-49-26 или 02 (с мобильного — 102).