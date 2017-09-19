Несколько поселков на севере Карелии затопило

Уровень воды в реке Чирка-Кемь поднялся, сообщают жители поселка Юшкозеро, который расположен на берегу реки. Затопленными оказались несколько хозпостроек и два подвальных помещения в жилых домах. Как ИА «Республика» рассказали в местной администрации, вода начала интенсивно прибывать начиная с 14 сентября.

Власти Юшкозера проинформировали МЧС, сотрудники которого выехали на место и в настоящий момент ведут мониторинг ситуации на реке. По информации ведомства, уровень воды в реке Чирка-Кемь сейчас составляет 317 см при том, что опасный уровень находится на отметке в 341 см.

— Организовано взаимодействие с центром управления в кризисных ситуациях, уровень воды ежесуточно контролируется. Эвакуация населения не требуется, — пояснили в МЧС Карелии.

Причиной повышения уровня воды в ведомстве видят обильные дожди, однако сами жители считают, что случившееся наводнение — следствие действий сотрудников местной ГЭС.

В ТГК-1, которая управляет работой Юшкозерской ГЭС, заявляют. что энергетики регулируют работу Юшкозерской гидроэлектростанции в соответствии с данными от гидрометцентра.

— На сегодня подъем воды в деревне Юшкозеро остановился; уровень озера Куйто остановился. В нашем ведении находится водосброс озера Куйто: Верхнее, Среднее и Нижнее; в то же время приток реки Чирко-Кемь — это другой водосбор, не зарегулированный. Интенсивность подъема воды в притоке реки Чирко-Кемь также упала. Энергетики ведут регулярный мониторинг ситуации, — сообщили в ТГК-1.

О подтоплении дороги и лодочных гаражей на берегу реки рассказали жители поселка Панозеро, расположенного в Кемском районе ниже по течению реки Кемь. По мнению жителей, причиной этого подтопления могли стать действия строителей Белопорожской ГЭС, однако по другой версии разлив стал следствием сброса воды на Юшкозерской ГЭС, расположенной выше по течению реки. Информация о подтоплении в поселке Панозеро в МЧС Карелии не поступала, отметили в ведомстве.