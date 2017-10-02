УФАС Карелии нашло нарушения в организации конкурса красоты в ПетрГУ

УФАС Карелии нашло нарушения Закона «О защите конкуренции» при заключении ПетрГУ в 2016 году госконтрактов по организации всероссийского конкурса красоты «Краса студенчества России». Об этом сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Кроме того, антимонопольщики выявили факты заключения Сортавальским ДРСУ договоров аренды недвижимого имущества без проведения торгов.

По результатам изучения материалов прокурорских проверок Карельское УФАС в отношении Сортавальского ДРСУ и ПетрГУ возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства.