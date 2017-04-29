Троллейбус сгорел в Петрозаводске сегодня вечером

Троллейбус загорелся в Петрозаводске 29 апреля около пяти часов вечера. Инцидент произошел на Ключевой у конечной остановки на улице Кемской. Транспортное средство выгорело полностью. Во время пожара никто не пострадал, сообщает сайт dtpptz.ru.

Как сообщили сотрудники МЧС, работавшие на месте происшествия, троллейбус стоял на конечной с опущенными «рогами». Водитель и кондуктор были на обеде. Возгорание произошло в передней части. Огонь быстро распространился по салону.

Один из очевидцев заснял происшествие на видеокамеру.