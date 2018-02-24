Троих подростков спасли в Карелии

23 февраля в МЧС России по РК поступило сообщение о том, что трое подростков, совершающих прогулку по льду, нуждаются в обогреве и скорейшей эвакуации с Ивановских островов до города Петрозаводска, передает пресс-служба ведомства.

Для спасения пострадавших было направлено судно на воздушной подушке Хивус-10. Впоследствии выяснилось, что около двух часов дня никого не предупредив, подростки вышли из города Петрозаводска по льду Онежского озера на Ивановские острова. С собой имели средства связи, небольшой запас еды. В девять вечера запросили помощи, так как поняли, что не смогут самостоятельно вернуться домой.

— Выдвинулись мы поздно, розжиг не взяли, да и холодно сегодня. В самом конце пути мы поняли, что сами назад не доберемся. Мы и вода замерзли, костер разжечь не смогли, — рассказал один из спасенных.

Подростки были эвакуированы на берег, все трое осмотрены медицинским работником и так как в медицинской помощи не нуждались, переданы родителям.