Троих детей трое суток искали на Ладоге

Сегодня подростков нашли на острове Палосаренселька, их лодка была затоплена водой.

Спасатели обнаружили на Ладожском озере троих подростков, которые ушли на лодке на Ладожские шхеры и трое суток не выходили на связь с родителями. Об этом сообщает издание «Сортавала.fm».

10 июня девушка 17 лет и двое молодых людей 16 и 15 лет вышли на вёсельной лодке «Обь» из СОТ «Родничок» Сортавальского района и взяли курс на Ладожские шхеры.

Из-за штормовых условий на Ладожском озере было принято решение обследовать только акваторию в районе поселка Ниэмелянхови, но поиски результата не принесли. Уже сегодня, 13 июля в 9 утра силами ГИМС и ВИМС детей нашли на острове в проливе Палосаренселька. Лодка находилась на берегу и оказалась заполнена водой.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались. У всех детей были с собой спасательные жилеты.

 

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