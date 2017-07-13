Троих детей трое суток искали на Ладоге

Спасатели обнаружили на Ладожском озере троих подростков, которые ушли на лодке на Ладожские шхеры и трое суток не выходили на связь с родителями. Об этом сообщает издание «Сортавала.fm».

10 июня девушка 17 лет и двое молодых людей 16 и 15 лет вышли на вёсельной лодке «Обь» из СОТ «Родничок» Сортавальского района и взяли курс на Ладожские шхеры.

Из-за штормовых условий на Ладожском озере было принято решение обследовать только акваторию в районе поселка Ниэмелянхови, но поиски результата не принесли. Уже сегодня, 13 июля в 9 утра силами ГИМС и ВИМС детей нашли на острове в проливе Палосаренселька. Лодка находилась на берегу и оказалась заполнена водой.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались. У всех детей были с собой спасательные жилеты.