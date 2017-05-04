Трое рыбаков утонули в Ладожском озере в прошедшие выходные

29 апреля двое мужчин — один из Санкт-Петербурга, второй из Ленобласти — приехали на рыбалку в Лахденпохский район. Рыбаки взяли в прокат моторную лодку и, не смотря на плохую погоду, вышли на ней в Ладожское озеро. К назначенному времени рыбаки не вернулись.

Кроме того, 30 апреля во время рыбалки на Ладоге пропал еще один житель северной столицы.

Тела всех троих на воде обнаружили спасатели. По версии следствия мужчины утонули в результате несчастного случая. Следком Карелии проводит проверку по фактам их гибели, сообщили в пресс-службе ведомства.