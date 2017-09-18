Тело подростка, погибшего в июне на Ладоге, нашли

Тело подростка, погибшего в июне на Ладожском озере, обнаружили в воде, сообщает Следком Карелии.

Причину смерти установят в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия продолжаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 19 июня 2017 года четверо молодых людей и девушка приехали в поселок Импилахти Питкярантского района республики, где один из подростков взял у своей родственницы лодку с мотором. После этого подростки вышли на моторной лодке в акваторию залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов. В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись, остальных все это время искали.