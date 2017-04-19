Суд оставил фигурантку сямозерского дела под стражей

Верховный суд Карелии оставил директора парк-отеля «Сямозеро» Елену Решетову под стражей до 19 июня. Сегодня там рассматривали апелляцию об отмене решения Петрозаводского городского суда от 13 апреля. Тогда горсуд постановил смягчить меру пресечения и поместить Решетову под домашний арест. Однако сторона обвинения сочла, что для этого не было оснований. Кроме того, следователь, ведущий дело, уверен, что Решетова может оказать давление на пострадавших. На заседании он заявил, что решение городского суда от 13 апреля незаконно и не обосновано.

Сторона защиты настаивали на отклонении апелляции: Решетова ранее не была судима, кроме того, у нее малолетние дети и тяжелобольная мать.

Напомним, Елена Решетова стала фигурантом по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии. Ее арестовали вскоре после трагедии вместе с заместителем Вадимом Виноградовым. Решетову и Виноградова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.