Суд признал профессиональным экипаж потерпевшего крушение под Петрозаводском Ту-134

Экипаж самолета Ту-134, потерпевшего крушение в 2011 году под Петрозаводском, был опытным и профессиональным. Как стало известно на оглашении приговора по делу о авиакатастрофе, суд не имеет претензий к летчикам.

Судья Наталья Молодцова отметила, что экипаж при посадке совершил ошибку, однако лишь из-за того, что на протяжении полета им предоставляли неверные данные о погодных условиях. Пилоты, считает суд, не смогли сориентироваться в изменившихся условиях с учетом стрессовой ситуации.

Крушение самолета Ту-134 в 2011 году под Петрозаводском унесло 47 жизней, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Компании, которой принадлежал самолет, был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.