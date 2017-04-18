Петрозаводский городской суд оставил Вадима Виноградова под арестом до 18 июня.

Защита Виноградова отметила, что он дает признательные показания, сотрудничает со следствием. Однако следователь Уладиев заявил, что в ходе оперативных мероприятий было установлено, что Виноградов оказывает воздействие на потерпевших. Каким образом – не пояснял, но отметил, что пытается оказывать воздействие на потерпевших и другая фигурантка сямозерского дела Елена Решетова.

По словам следователя, она пыталась продать свое имущество, которое было арестовано в целях рассмотрения гражданских исков. Следователи предотвратили это преступление. Сейчас проводится проверка.

Напомним, Виноградов – один из фигурантов Сямозерского дела. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в июня 2016, когда на Сямозере погибли дети, Виноградов был осведомлен об ожидании синоптиками в большинстве районов Карелии ливней, гроз и сильных порывов ветра. При этом он не имел разрешения на проведение специализированных детских программ с походами и размещением на стоянках за территорией лагеря, а также на судовую практику с несовершеннолетними. Тем не менее 17 июня Виноградов дал указание вожатым и инструкторам ООО «Парк-отель «Сямозеро» вывести 47 несовершеннолетних к озеру, погрузиться на три плавательных средства (рафт и два каноэ) и пройти через акваторию озера более 3 км к одному из пляжей.

Директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову также обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.