Суд оставил Вадима Виноградова под арестом до 18 июня

Работника лагеря «Сямозеро» обвиняют в в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего в июне прошлого года погибли дети.

Петрозаводский городской суд оставил Вадима Виноградова под арестом до 18 июня.

Защита Виноградова отметила, что он дает признательные показания, сотрудничает со следствием. Однако следователь Уладиев заявил, что в ходе оперативных мероприятий было установлено, что Виноградов оказывает воздействие на потерпевших. Каким образом – не пояснял, но отметил, что пытается оказывать воздействие на потерпевших и другая фигурантка сямозерского дела Елена Решетова.

По словам следователя, она пыталась продать свое имущество, которое было арестовано в целях рассмотрения гражданских исков. Следователи предотвратили это преступление. Сейчас проводится проверка.

Напомним, Виноградов – один из фигурантов Сямозерского дела. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в июня 2016, когда на Сямозере погибли дети, Виноградов был осведомлен об ожидании синоптиками в большинстве районов Карелии ливней, гроз и сильных порывов ветра. При этом он не имел разрешения на проведение специализированных детских программ с походами и размещением на стоянках за территорией лагеря, а также на судовую практику с несовершеннолетними. Тем не менее 17 июня Виноградов дал указание вожатым и инструкторам ООО «Парк-отель «Сямозеро» вывести 47 несовершеннолетних к озеру, погрузиться на три плавательных средства (рафт и два каноэ) и пройти через акваторию озера более 3 км к одному из пляжей.

Директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову также обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 

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