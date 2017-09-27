Среди застрявших в Турции российских туристов была семья из Карелии

Почти сутки ждали вылета из Турции российские туристы, которые должны были вернуться домой чартерными рейсами компании «Вим-Авиа». Среди них оказалась семья из Петрозаводска: Дарья Тихонова, ее муж и двое детей, пишет портал «Петрозаводск говорит».

Как выяснилось, петрозаводчане должны были вылететь в Домодедово 24 сентября около восьми вечера. В полдень их и других туристов выселили из номеров отеля, и они ждали автобус до аэропорта у ресепшена. Несколько раз им сообщили о переносах рейса: сначала на 23:50, потом на три часа ночи, а в конце концов – на 10:50 следующего дня.

Все это время россияне провели в креслах в холле отеля. Руководство, хотя и организовало питание, не предложило людям заселиться в номера. «Горячая линия» авиаперевозчика не отвечала, а туроператор «Интурист» сообщил, что помочь не может.

Около восьми утра туристов отвезли в аэропорт, где на табло вылет был обозначен в 11:50. Но ни в это, ни в более позднее время люди так и не вылетели домой.

— Никто к нам не подходил, никакой информации не давали. Все сотрудники при обращении говорили: «No English», не говорим, не понимаем ничего, — приводит издание слова Дарьи Тихоновой.

Всего вылета в Россию ожидали пассажиры трех рейсов. Многие из-за роуминга не могли позвонить домой, интернет в здании аэропорта был платный. Некоторые пытались выйти на взлетную полосу к тем самолетам, которые все-таки улетали.

В какой-то момент уставшие от ожидания люди не выдержали и пошли на штурм администрацию аэропорта, их не смогла остановить даже охрана. Руководство заявило, что знает о проблеме, но ничем помочь не может: у перевозчика финансовые затруднения, самолет есть, но когда его заправят – неизвестно.

Выхватив телефоны у сотрудников аэропорта, россияне стали звонить в Росавиацию, консульство, турпомощь и в СМИ. Росавиация оказалась не в курсе ситуации и пообещала разобраться. В консульстве тоже ничем помочь не смогли и посоветовали обратиться в «Вим-Авиа». Но телефоны перевозчика не отвечали.

— Пассажиры все были на взводе, кричали, плакали. Были среди них инвалиды. Очень тяжелая ситуация. Ни еды, ни воды. Детей очень много, — рассказала петрозаводчанка.

В конце концов туристам вынесли воду, а в 16:00 объявили посадку.

О проблемах российских туристов стало известно в начале этой недели. Компания «Вим-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, в результате десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой. По факту происшествия начала проверку прокуратура, а Следком России возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров.