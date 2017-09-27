Среди застрявших в Турции российских туристов была семья из Карелии

Петрозаводчане рассказали, как россияне штурмовали турецкий аэропорт.

Почти сутки ждали вылета из Турции российские туристы, которые должны были вернуться домой чартерными рейсами компании «Вим-Авиа». Среди них оказалась семья из Петрозаводска: Дарья Тихонова, ее муж и двое детей, пишет портал «Петрозаводск говорит».

Как выяснилось, петрозаводчане должны были вылететь в Домодедово 24 сентября около восьми вечера. В полдень их и других туристов выселили из номеров отеля, и они ждали автобус до аэропорта у ресепшена. Несколько раз им сообщили о переносах рейса: сначала на 23:50, потом на три часа ночи, а в конце концов – на 10:50 следующего дня.

Все это время россияне провели в креслах в холле отеля. Руководство, хотя и организовало питание, не предложило людям заселиться в номера. «Горячая линия» авиаперевозчика не отвечала, а туроператор «Интурист» сообщил, что помочь не может.

Около восьми утра туристов отвезли в аэропорт, где на табло вылет был обозначен в 11:50. Но ни в это, ни в более позднее время люди так и не вылетели домой.

— Никто к нам не подходил, никакой информации не давали. Все сотрудники при обращении говорили: «No English», не говорим, не понимаем ничего, — приводит издание слова Дарьи Тихоновой.

Всего вылета в Россию ожидали пассажиры трех рейсов. Многие из-за роуминга не могли позвонить домой, интернет в здании аэропорта был платный. Некоторые пытались выйти на взлетную полосу к тем самолетам, которые все-таки улетали.

В какой-то момент уставшие от ожидания люди не выдержали и пошли на штурм администрацию аэропорта, их не смогла остановить даже охрана. Руководство заявило, что знает о проблеме, но ничем помочь не может: у перевозчика финансовые затруднения, самолет есть, но когда его заправят – неизвестно.

Выхватив телефоны у сотрудников аэропорта, россияне стали звонить в Росавиацию, консульство, турпомощь и в СМИ. Росавиация оказалась не в курсе ситуации и пообещала разобраться. В консульстве тоже ничем помочь не смогли и посоветовали обратиться в «Вим-Авиа». Но телефоны перевозчика не отвечали.

— Пассажиры все были на взводе, кричали, плакали. Были среди них инвалиды. Очень тяжелая ситуация. Ни еды, ни воды. Детей очень много, — рассказала петрозаводчанка.

В конце концов туристам вынесли воду, а в 16:00 объявили посадку.

О проблемах российских туристов стало известно в начале этой недели. Компания «Вим-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, в результате десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой. По факту происшествия начала проверку прокуратура, а Следком России возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров.

 

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