Спасатели потушили большой учебный пожар под Петрозаводском

Сотрудники МЧС отработали тушение лесного пожара, угрожавшего населенному пункту.

Сегодня под Петрозаводском МЧС отработало тушение лесного пожара, угрожавшего населенному пункту. «Республика» сняла действия спасателей в экстремальной ситуации:

 

Происшествия   /   
История подвиги: Петрозаводск изначальный