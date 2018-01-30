Спасатели помогли попавшим на снегоходе в промоину рыбакам

29 января в 21:30 на Онежском озере вблизи деревни Римское Пудожского района Карелии рыбаки на снегоходе с санями попали в промоину. Об этом они сообщили в экстренные службы. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 14, карельской поисково-спасательной службы, а также самоходная воздушная подушка музея–заповедника «Кижи». Об этом сообщает сайт республиканского МЧС.

Всего привлекались 9 спасателей и 3 единицы техники. Через два часа после полученного сообщения – в 23:30 – рыбаки были спасены. В медицинской помощи они не нуждались.