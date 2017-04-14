Двоих рыбаков в открытом Онего спасли сотрудники МЧС Карелии

Сегодня около 15:30 сотрудники МЧС в Пудожском районе Карелии приняли тревожный звонок: двое мужчин, рыбачивших на Онего в районе Лукострова, не смогли вернуться на берег из-за трещины, образовавшейся в ледовом поле. Мужчины находились в 8,5 километра от берега. Ширина трещины – около двухсот метров.

С острова Кижи к ним вышло судно на воздушной подушке «Хивус» с тремя спасателями на борту. Сотрудники МЧС взяли рыбаков на борт, сейчас их жизни ничего не угрожает, рассказали «Республике» в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.