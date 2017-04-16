Снег на крышах домов стал угрозой для петрозаводчан

Снежный пласт едва не ударил девушку, проходившую возле дома в центре города, а сосулька разбила стекло автомобиля.

Видеорегистратор очевидца и камера видеонаблюдения зафиксировали, как большой кусок снега сошел с крыши дома № 24а на проспекте Ленина.

В этот момент возле дома проходила девушка и снежный ком рухнул на землю всего в нескольких сантиметрах от прохожего. Видео разместила администрация «ДТП Петрозаводска и Карелии«.

Аналогичный инцидент привел к более печальным последствиям в одном из дворов Петрозаводска, сообщают очевидцы. Кусок льда разбил заднее стекло у автомобиля Volkswagen.

Лед разбил стекло автомобиля Фото: vk.com/dtpptz
Лед разбил стекло автомобиля Фото: vk.com/dtpptz
Лед разбил стекло автомобиля Фото: vk.com/dtpptz
Лед разбил стекло автомобиля Фото: vk.com/dtpptz

Учитывая, что в ближайшее время оттепель будет продолжаться, водителям автомобилей и пешеходам нужно быть внимательнее и учитывать снежную опасность, проходя возле стены дома или паркуя там машину.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный