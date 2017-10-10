Следком Карелии проверит информацию о пытках в Сортавальском районе

Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту заявления о пытках в Сортавальском районе. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

По информации СМИ, об инциденте рассказал житель поселка Кааламо Сортавальского района. Он написал в социальной сети, что вечером 5 октября двое неизвестных несколько часов истязали 28-летнего местного жителя в одном из домов населенного пункта. Мужчина сообщил, что селянина били электрошокером и палкой, обливали кипятком и распыляли в лицо перцовый баллончик.

Автор приложил к сообщению фотографии, а также заключение фельдшера.