Служебный пес Амур погиб при задержании вооруженного мужчины в Петрозаводске

Вчера во время задержания вооруженного мужчины в доме на Герцена погибла служебная овчарка Амур. Издание «Губернiя Daily» пишет, что пес помешал злоумышленнику выстрелить в газовое оборудование и тем самым спас весь дом.

Амура воспитал кинолог Александр Досаев, его вместе с собакой вызвали на место происшествия из отпуска. У оцепленного дома был еще один специалист с собакой, однако она не была обучена задержанию преступников и дожидалась в машине.

На задержание отправился пес Амур. Забаррикадировавшийся в подвале мужчина в тот момент был готов выстрелить в газовое оборудование, однако, увидев собаку, запаниковал. Он начал стрелять, повредил трубы водоснабжения, а одна из пуль попала в Амура.

Погибшая овчарка не раз участвовала в задержании преступников, была обучена искать взрывчатку и наркотики. Амур был большим и с виду грозным, но добрым псом и очень любил сыр, пишет «Губернiя Daily» со слов друзей Александра Досаева.