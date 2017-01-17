Следствие: при звонке с Сямозера связь разорвали со стороны диспетчерской

Следком России опубликовал подробности дела фельдшера Ирины Щербаковой, которая приняла звонок от тонущих в Сямозере детей за шутку.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в 15 часов 12 минут на пульт станции скорой медицинской помощи Суоярвской ЦРБ поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории Сямозера. На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи: «помогите, мы в Карелии, спасите нас пожалуйста, мы в озере, тонем». На другом конце провода женщина перебивает собеседника, сообщив что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребенок попытался переспросить «что-что?» — в ответ короткие гудки.

Следователи установили, что разрыв связи произошел именно со стороны диспетчерской. В это время в радиусе 100 километров находилось одно из подразделений спасательной службы, которое могло выйти в озеро и приступить к спасательной операции. Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что она могла начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал.

В то время как дети ждали помощи, Щербакова не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт звонка, не доложила о нем руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации. Спасательная операция началась утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшей трагедии. В ходе расследования следователи регионального следком России изъяли сервер, на котором хранились записи всех телефонных разговоров, поступающих на станцию, и прослушали эту запись и приобщили ее к материалам уголовного дела.

В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены очные ставки, в том числе с обвиняемой, следственные эксперименты, обыски и осмотры в медицинском учреждении, а также по месту жительства обвиняемой. Собранные следователями доказательства легли в основу обвинительного заключения, которое уже утверждено, и вскоре уголовное дело будет рассмотрено в рамках судебного разбирательства по существу. До сих пор обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.

Сейчас Щербакову обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Суоярвский районный суд для рассмотрения по существу.