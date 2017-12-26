Следком выясняет причины массовых отключений электроэнергии в Карелии

По предварительным данным, в декабре 2017 года в нескольких районах Карелии произошли многочисленные отключения энергоснабжения. Пострадали несколько тысяч человек и ряд социально значимых объектов.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, «Республика» ранее сообщала, что правительство Карелии обратилось в Следственный комитет для проверки действий энергетиков и контролирующих органов. Об этом написал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Руководитель региона отметил, что за последние две недели от электричества было отключено 180 населенных пунктов. Без света оставались почти 20 тысяч человек и около 100 социально значимых объектов, в том числе 17 школ и детских садов.