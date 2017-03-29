Следком выяснит обстоятельства смерти пенсионера на пожаре в Карелии

Следственный комитет Карелии начал доследственную проверку по факту смерти 63-летнего мужчины на пожаре в поселке Полга Сегежского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, при тушении пожара в деревянном доме было обнаружено тело пенсионера. Наиболее вероятными причинами возгорания считаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования печного отопления.

Во время проверки должны быть установлены обстоятельства происшествия. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.