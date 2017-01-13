Следком инициировал проверку по факту исчезновения двух подростков в Карелии

Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту исчезновения двоих подростков в Петрозаводске. Об этом «Республике» сообщил представитель ведомства.

Александра Шарифова и Алексея Королева ищут уже несколько суток: один пропал 9-го, другой — 10 января. По свежим данным Следкома, последний раз их видели в городе 11 января. По настоящий момент домой они не вернулись. Подростки могут находиться в местах скопления молодежи. По информации полиции, они могли уехать в Вологодскую область или Медвежьегорск.

Александр Шарифов. Приметы: на вид 17 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые короткие, лицо бледное, глаза серо-зеленые.

Был одет: куртка-ветровка болоньевая темно-синего цвета с капюшоном, отороченным полоской меха; толстовка серого цвета с капюшоном и надписью на спине; футболка темного цвета; штаны болоньевые утепленные черного цвета; кроссовки черного цвета; сумка синего цвета тканевая под ноутбук.

Алексей Королев. Приметы: на вид 13 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые средней длины, лицо бледное, глаза серые.

Был одет: шапка вязаная черного цвета Adidas, куртка тканевая с капюшоном темно-серого цвета, джинсы голубого цвета, ботинки зимние черного цвета, рюкзак.