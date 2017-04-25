Синий сверток с торчащими проводами поднял по тревоге полицию на севере Карелии

21 апреля полиция Беломорского района была поднята по тревоге из-за подозрительного предмета, найденного в вагоне товарного поезда. Прибывшие на место полицейские и сотрудники МЧС обнаружили завернутый в синюю изоленту сверток с торчащими проводами, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Специалисты выяснили, что находка опасности не представляет. Сейчас они пытаются установить, как муляж взрывного устройства оказался в вагоне.

Спецслужбы Лахденпохьи накануне днем также получили сообщение о подозрительном предмете: у магазина на Советской улице обнаружили бесхозный пакет. Полиция оцепила территорию, находку обследовали служебные собаки, работающие на обнаружение взрывных устройств. Проверка показала, что пакет неопасен: в нем лежала сломанная соковыжималка.

МВД Карелии напоминает, что при обнаружении бесхозных коробок, пакетов и иных предметов нельзя приближаться к ним, брать в руки или передвигать. О всех подобных находках нужно сразу сообщить по телефону экстренных служб.