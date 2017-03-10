Пожар произошел в одном из фитнес-клубов Петрозаводска

Всех находившихся в здании эвакуировали, с огнем удалось справиться благодаря системе пожаротушения.

Сегодня около 17:30 произошел пожар в клубе «Фитнес Империя» в Петрозаводске. По информации МЧС Карелии, в бойлерной случилось короткое замыкание, что и спровоцировало возгорание. Однако с ним удалось справиться до приезда пожарных: помогла установленная в фитнес-центре система пожаротушения. Сейчас прибывшие на место подразделения спасателей занимаются осмотром места происшествия и удалением дыма.

Все находившиеся внутри здания люди вовремя эвакуировались, пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Пожар в «Фитнес-империи». Фото: Антон Миронов.
Пожар в «Фитнес-империи». Фото: Антон Миронов.

 

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