Пожар произошел в одном из фитнес-клубов Петрозаводска

Сегодня около 17:30 произошел пожар в клубе «Фитнес Империя» в Петрозаводске. По информации МЧС Карелии, в бойлерной случилось короткое замыкание, что и спровоцировало возгорание. Однако с ним удалось справиться до приезда пожарных: помогла установленная в фитнес-центре система пожаротушения. Сейчас прибывшие на место подразделения спасателей занимаются осмотром места происшествия и удалением дыма.

Все находившиеся внутри здания люди вовремя эвакуировались, пострадавших нет, отметили в ведомстве.