Серьезные коррупционные нарушения нашли в работе Фонда госимущества Карелии

Госкомитет по имуществу начал проверку работы убыточных предприятий и обнаружил ряд коррупционных нарушений. Одной из подобных организаций стал Фонд государственного имущества, который сдает в аренду помещения, оказывает услуги по оценке имущества и выдаче ипотеки, рассказал председатель комитета Дмитрий Родионов.

— За 2016 год убытки предприятия составили 27 миллионов рублей, — отметил Родионов. – Рассмотрев документы, мы обнаружили, что фонд сдавал помещения арендаторам, однако счета за технико-эксплуатационное обслуживание гасил за них самостоятельно в полном объеме, не получая соответствующего возмещения с арендаторов. Также мы установили, что стоимость этих услуг была завышена, она составляла почти 100 рублей за квадратный метр, хотя реальный тариф — 29 рублей. Документального обоснования этих тарифов мы не увидели.

Кроме того, по словам Родионова, с одними и теми же управляющими компаниями заключались краткосрочные договоры без проведения соответствующих конкурсных процедур. В результате один и тот же объект обслуживали несколько организаций, на счет которых только в 2016 году было перечислено более 16 миллионов рублей.

— В связи с этим мы считаем, что в этой схеме оплаты имеется некая коррупционная составляющая, факты увода денег по завышенным тарифам. Мы подготовили пакет документов и передали его в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки.

Кроме того, комитет ведет активную работу по проверке арендаторов помещений, которые находятся в собственности фонда либо в собственности казны. В этой сфере также удалось обнаружить ряд нарушений. Так, ряд помещений сдавался в аренду некоммерческим организациям без торгов по льготным ставкам до 50 рублей за квадратный метр. А эти организации в свою очередь сдавали эти помещения в субаренду коммерческим организациям по гораздо более высокой цене.

Госкомитет по имуществу провел более 45 проверок и установил два подобных факта. Эта работа будет продолжаться, договоры с недобросовестными арендаторами расторгнут, а помещения выставят на аукционы.