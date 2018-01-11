Сентиментальный любитель развлечься за чужой счет задержан в Беломорске

Жительница Беломорска обратилась в полицию города с заявлением о хищении средств. Поясняя обстоятельства, молодая женщина рассказала, что рождественскую ночь вместе с собственной матерью провела за праздничным столом со спиртным. При этом дверь в квартиру закрыть забыли. Наутро выяснилось, что из сумки, которая хранилась в прихожей, пропало 8000 рублей – большая часть заработка потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Им оказался бывший возлюбленный матери потерпевшей. Как выяснили полицейские, 48-летний мужчина иногда навещал эту семью, помогая решать бытовые вопросы. В ту ночь он случайно заглянул в квартиру, обнаружил хозяев спавшими, поцеловал их на прощанье, а заодно прихватил содержимое сумки — 8 тысяч рублей.

Похищенные средства он потратил на покупку мобильного телефона и развлечения, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее судимый за тяжкие преступления мужчина не исполнил обязанности условно-досрочного освобождения. В настоящее время злоумышленник задержан.