Семилетняя девочка потерялась в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую Олесю Савинцеву 2011 года рождения, которая бесследно пропала сегодня в центре Петрозаводска.

Ребенок гулял во дворе дома № 11 на улице Герцена в районе 16:00 и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Девочка была одета в розовую куртку с розовой шапкой шарфом такого же цвета, синие ботинки, черные штаны, красные варежки.

Ребенок со своими родителями живет на улице Владимирской.

Позже стало известно, что ребенка этим же вечером нашли сотрудники полиции.