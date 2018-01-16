Семье из Карелии придется вернуть жилье, незаконно полученное взамен аварийного

Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Петрозаводского горсуда, который признал незаконным договор соцнайма жилого помещения. Речь шла о трехкомнатной квартире в Петрозаводске, которую администрация Пудожского района предоставила переселенцам из аварийного фонда.

Как выяснилось, семья получила жилплощадь по программе расселения ветхого и аварийного жилья, хотя до этого на средства государственной субсидии купила комнату в общежитии и благоустроенную квартиру в карельской столице. В связи с этим семья была исключена из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, пишет пресс-служба прокуратуры республики.

Кроме того, квартира ответчиков была признана непригодной для жизни только в 2014 году. А по условиям программы претендовать на новую жилплощадь могут только те граждане, жилье которых признали аварийными до 1 января 2012 года.

Решение суда вступило в законную силу.