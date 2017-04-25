Сегежский район заплатит 20 тысяч за нападение агрессивной собаки

Администрация Сегежского района заплатит 20 тысяч рублей семье ребенка, на которого напала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Животное напало на ребенка на улице, укусило его в живот. В результате несовершеннолетний потерпевший перенес нравственные и физические страдания, стал бояться собак.

Сегежский городской суд признал виновной районную администрацию: по закону Карелии местные власти ответственны за отлов и содержание бездомных животных.

Решение суда не вступило в законную силу.