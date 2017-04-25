Сегежский район заплатит 20 тысяч за нападение агрессивной собаки

Бездомное животное покусало ребенка, после чего он стал бояться собак.

Администрация Сегежского района заплатит 20 тысяч рублей семье ребенка, на которого напала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Животное напало на ребенка на улице, укусило его в живот. В результате несовершеннолетний потерпевший перенес нравственные и физические страдания, стал бояться собак.

Сегежский городской суд признал виновной районную администрацию: по закону Карелии местные власти ответственны за отлов и содержание бездомных животных.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

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