Житель Карелии пострадал в ДТП на трассе «Кола»

Сегодня на автодороге Санкт-Петербург – Мурманск в Сегежском районе столкнулись два автомобиля.

Сегодня около 14:30 на 707-м километре трассы «Кола» не поделили дорогу две машины.

По информации МЧС Карелии, в ДТП пострадал один человек, спасатели передали его сотрудникам скорой помощи.

 

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