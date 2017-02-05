Житель Карелии получил травмы в ДТП у города горняков

Сегодня утром на трассе Костомукша – ГОК не поделили дорогу два автомобиля.

Сегодня около 08:00 на автодороге Костомукша – ГОК столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным МЧС Карелии, в ДТП пострадал один человек.

 

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