Житель Карелии погиб в столкновении двух фур на федеральной трассе

14 апреля в 22.35 на 646 километре федеральной трассы «Кола» в Медвежьегорском районе столкнулись две фуры – DAF и МАЗ. Оба грузовика были с прицепом.

Как сообщили в ГИБДД, 32 — летний водитель DAF (житель Псковской области) выехал на встречную полосу и врезался в МАЗ. 52-летний водитель отечественного грузовика – житель поселка Муезерский – погиб на месте происшествия. Его пассажир 1969 года рождения получил травмы. Его госпитализировали в Медвежьегорскую ЦРБ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Как отмечают в республиканской Госавтоинспекции, ситуация на дорогах осложнена погодными и дорожными условиями. Ведомство предупреждает, в Карелии ожидается понижение температуры. ГИБДД призывает всех водителей, не уверенных в своих навыках, отказаться от управления личным авто и воспользоваться общественным транспортом. Кроме того, следует воздержаться от поездок на машинах с летней резиной. Только за минувшие сутки на дорогах республики в ГИБДД зафиксировано 108 аварий, в которых автомобили получили механические повреждения.