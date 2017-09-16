Женщина погибла в ДТП с участием бензовоза и лесовоза на юге Карелии

Сегодня в 01:50 на 297 километре автодороги «Кола» в Олонецком районе столкнулись лесовоз и автоцистерна, перевозившая мазут. По предварительным данным ГИБДД Карелии, 32-летний житель Ульяновской области за рулем автомобиля с ГСМ двигался со стороны Санкт-Петербурга. Он врезался в остановившийся на проезжей части лесовоз Volvo с прицепом хвойного пиловочника.

43-летний водитель лесовоза остановил фуру из-за поломки, знаком аварийной остановки участок автодороги не обозначил. После ДТП произошло машины загорелись. Разлива мазута не произошло. В аварии погибла 21-летняя пассажирка бензовоза — жительница Ульяновской области. Водитель этого автомобиля госпитализирован в Олонецкую больницу. По факту дорожной аварии проводится проверка.

В настоящее время движение на 297 километре автодороги «Кола» перекрыто. Его восстановят в 10:00. Организован объезд через деревню Новинка (297 км) и деревню Лемозеро (300 км). На месте работают сотрудники ГИБДД.