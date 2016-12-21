За жизнь сбитой на Лесном проспекте женщины борются врачи БСМП

Сейчас пожилая пострадавшая, личность которой не могут установить, находится на операционном столе.

Сейчас медики БСМП Петрозаводска борются за жизнь женщины, которую сегодня сбил внедорожник «Нива» на Лесном проспекте. Пострадавшая находится в операционной. Об этом нам сообщили в больнице скорой медицинской помощи.

По нашей информации, пострадавшая от полученных травм потеряла сознания еще на месте происшествия. До сих пор она не приходила в себя.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит помочь установить личность пострадавшей. На вид женщине 60 лет, была одета в сиреневое пальто, в момент ДТП при пешеходе были палки для скандинавской ходьбы.

Телефон дежурной части ГИБДД — 715-900.

 

 

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Абзац
  • ква

    Водители невнимательны, а подобные истории все учащаются. Предлагаю установить правило всем транспортным средствам перед всеми пешеходными переходами снижать скорость до 40 км.час, а нарушителей штрафовать сразу на миллион рублей.

    • В.О.Дятел

      Из водителей невнимательны каждый сотый, а из пешеходов — каждый первый.

      Предлагаю установить правило штрафовать пешеходов за нарушение п4.5 ПДД на 50 тыс рублей, за трехкратное нарушение данного пункта — лишать права перехода дороги.

      ЗЫ
      4.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
      проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
      транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них
      безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
      пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения
      транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства
      или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в
      отсутствии приближающихся транспортных средств.