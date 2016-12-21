За жизнь сбитой на Лесном проспекте женщины борются врачи БСМП

Сейчас медики БСМП Петрозаводска борются за жизнь женщины, которую сегодня сбил внедорожник «Нива» на Лесном проспекте. Пострадавшая находится в операционной. Об этом нам сообщили в больнице скорой медицинской помощи.

По нашей информации, пострадавшая от полученных травм потеряла сознания еще на месте происшествия. До сих пор она не приходила в себя.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит помочь установить личность пострадавшей. На вид женщине 60 лет, была одета в сиреневое пальто, в момент ДТП при пешеходе были палки для скандинавской ходьбы.

Телефон дежурной части ГИБДД — 715-900.