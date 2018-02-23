Японский пикап сбил 80-летнюю женщину на севере Карелии

22 февраля в 12.14 в поселке Муезерский у дома №7 по улице Октябрьской автомобиль Mitsubishi L200 сбил женщину 1938 года рождения. В момент аварии пенсионерка переходила проезжую часть на перекрестке. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

Женщина получила травмы. Ее госпитализировали в лечебное учреждение. По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на улицах городов и поселков и выбирать скорость движения, при которой в случае возникновения опасной ситуации возможно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.