Японская иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Сегодня в 8:30 на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с перекрестком улицы Чапаева и Лесного проспекта водитель Toyota Corolla сбил женщину 1960 года рождения. Она получила травмы, сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В Госавтоинспекции напоминают, что во избежание ДТП водителю необходимо проезжать нерегулируемые пешеходные переходы с повышенным вниманием. Надо помнить, что пешеход может выйти на дорогу неожиданно – скорость нужно снижать заранее.

Пешеходов же инспекторы призывают, прежде чем выйти на проезжую часть, убеждаться в том, что водители их пропускают.