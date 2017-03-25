Водителю перевернувшегося УАЗа грозит штраф и лишение прав

Водитель УАЗа не справился с управлением и допустил съезд в кювет на 17-м км дороги Суоярви — Койриноя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Машина врезалась в снежный бруствер и перевернулась. На место выехали инспекторы ГИБДД, медики и сотрудники МЧС. Водителя внедорожника — мужчину 1964 года рождения — доставили в Суоярвскую районную больницу, однако от госпитализации он отказался и был отпущен домой. Он также отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Материалы дела в скором времени будут переданы в суд. Водителю грозит лишение прав до 2-х лет и административный штраф в 30 тысяч рублей.