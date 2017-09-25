Водитель «Оки» скончался после ДТП на трассе в Карелии

В минувшие выходные в Карелии случилось несколько ДТП, в результате которых пострадали люди. Самое серьезное произошло в воскресенье в Лоухском районе, пишет пресс-служба ГИБДД Карелии. На 118-м километре дороги Лоухи – Суоперя 53-летний водитель за рулем «Оки» пошел на обгон на грунтовке и опрокинулся. Как выяснилось позже, у мужчины не было водительских прав. С травмами его доставили в больницу, но спасти не смогли: он скончался спустя девять часов.

В субботу в Петрозаводске на улице Мелентьевой сбили пешехода. 18-летний молодой человек за рулем BMW наехал на 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

В воскресенье в поселке Суккозеро 44-летний мужчина за рулем ВАЗ-2131 врезался в дерево. В ДТП пострадал не только он, но и 27-летний пассажир, обоих пришлось госпитализировать. В Кондопожском районе в тот же день опрокинулся УАЗ-31514. Причиной аварии стал внезапно открывшийся капот. Травмы получила 54-летняя пассажирка.