Водитель фургона устроил массовое ДТП на парковке в Петрозаводске

Вчера вечером на парковке на уице Белинского в Петрозаводске водитель фургона устроил массовое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения:



Видимо, водитель фургона неудачно попытался припарковаться, но в результате задел одну машину, которую от удара откинуло на вторую.