Водитель фургона устроил массовое ДТП на парковке в Петрозаводске

Пытаясь прикарковаться, мужчина толкнул машину, которую от удара откинуло на другую.

Вчера вечером на парковке на уице Белинского в Петрозаводске водитель фургона устроил массовое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения:

Видимо, водитель фургона неудачно попытался припарковаться, но в результате задел одну машину, которую от удара откинуло на вторую.

 

ДТП   /   
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • Дима

    Дибил какой-то неуравновешанный, решил что «его место» заняли.

    • В.О.Дятел

      Заводился методом «под горку», на парковке то ли движок заглох, то ли ГУР кончился.