Вчера вечером на парковке на уице Белинского в Петрозаводске водитель фургона устроил массовое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения:
Видимо, водитель фургона неудачно попытался припарковаться, но в результате задел одну машину, которую от удара откинуло на вторую.
Водитель фургона устроил массовое ДТП на парковке в Петрозаводске
Пытаясь прикарковаться, мужчина толкнул машину, которую от удара откинуло на другую.
Вчера вечером на парковке на уице Белинского в Петрозаводске водитель фургона устроил массовое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения:
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Дима
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В.О.Дятел
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