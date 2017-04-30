Велосипедиста сбили в центре Петрозаводска

Сегодня в 8:12 на Первомайском проспекте в Петрозаводске красный автомобиль сбил велосипедиста. Как пишет dtpptz.ru, инцидент попал в объектив камеры Sampo.ru.

Как видно на записи, велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В ГИБДД рассказали, что он двигался на зеленый сигнал светофора. В результате он получил травмы.

Водитель скрылся с места происшествия и не сообщил о нем в Госавтоинспекцию. В полиции полагают, что он управлял красной Toyota Karina.

ГИБДД Петрозаводска просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Телефон дежурной части: 715-900.