В субботу в ДТП на федеральных трассах Карелии пострадало трое человек.

24 февраля в 12-50 на 426 км автодороги «Сортавала» в Пряжинском районе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойота Хайлюкс». В результате аварии травмы получил водитель «Фолксвагена» 1989 г.р., и пассажирка 1987 г.р.,которые были госпитализированы.

Через четыре часа в 17-05 на 510 км автодороги «Кола» в Кондопожском районе водитель, управляя автомобилем «Шевроле Орландо», предположительно, не справился с управлением, и наехал на ограждение рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. Пострадала пассажирка 1947 г.р., которая с травмами доставлена в лечебное учреждение, сообщает ГИБДД.