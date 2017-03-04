В групповом ДТП на севере Карелии погиб житель Мурманской области

4 марта около полудня на 1042 километре трассы «Кола» в Лоухском районе Карелии произошла групповая дорожная авария. По данным ГИБДД Карелии столкнулись пять автомобилей. Ранее сообщалось о четырех транспортных средствах: двух фурах и двух легковушках.

На месте ДТП погиб 57-летний водитель автомобиля Volvo, житель Мурманской области. В социальной сети сообщают, что пассажирку иномарки с травмами доставили в больницу поселка Чупа. У водителя Ford диагностировали переломы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.