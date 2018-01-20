В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии с двумя маршрутками

Три женщины обратились за медпомощью после столкновения двух маршруток в Петрозаводске. Уточненную информацию об аварии дали в пресс-службе городской ГИБДД. Ранее сообщалось, что легкие травмы получили шесть человек.

Напомним, дорожная авария произошла сегодня днем на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Достоевского. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ остановился перед пешеходным переходом. В этот момент сзади в него въехал пригородный автобус. ДТП попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения.