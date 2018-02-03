Участник вчерашней аварии под Петрозаводском скончался в БСМП

2 февраля в 9:00 на 5 километре «Подъезда к Петрозаводску» произошла авария с участием двух машин – ВАЗ-2104 и Renault. Травмы получил водитель отечественной легковушки, его госпитализировали в БСМП. Чтобы извлечь пострадавшего из искореженной машины, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

По сегодняшней информации от ГИБДД Карелии, 55-летний водитель ВАЗ — житель Суоряви — скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, однако по предварительным данным, причина аварии такова: 60-летний водитель Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся едущим навстречу ВАЗ.