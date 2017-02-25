Трое пешеходов пострадали под колесами неизвестных водителей в Карелии

ГИБДД Карелии разыскивает двух водителей, которые скрылись с места ДТП. Обе аварии с участием пешеходов произошли 24 февраля в Медвежьегорском районе.

Около двух часов ночи в поселке Ламбасручей на улице Лесной у дома № 28 неизвестный водитель сбил двоих пешеходов. В результате 50-летняя женщина с травмами попала в больницу, второму пешеходу помощь оказали на месте.

Около шести часов вечера того же дня неустановленный водитель сбил 5-летнего ребенка в поселке Пиндуши у дома №7 по улице Комсомольской. Пострадавший в момент происшествия катался с горки во дворе. Несовершеннолетний получил ушиб ноги.