Три человека пострадали в ДТП на центральной улице Сортавалы

Один из участников групповой дорожной аварии попал в больницу.

Сегодня в 13:15 на улице Карельской в Сортавале столкнулись три автомобиля. По информации МЧС Карелии, в ДТП пострадали три человека. Один из них — госпитализирован.

Подробности выясняем.

 

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