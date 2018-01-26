Три человека пострадали в ДТП на севере Карелии

Два часа назад в Костомукше столкнулись два автомобиля.

ДТП в Костомукше

ДТП в Костомукше. Фото: vk.com/mchskostomuksha

Сегодня в 15:43 пожарные города горняков выезжали на место ДТП. В Костомукше столкнулись два авто.

По информации местного МЧС, пострадали три человека, одного из которых госпитализировали в межрайонную больницу №1.

ДТП в Костомукше

ДТП в Костомукше. Фото: vk.com/mchskostomuksha


 

ДТП   /   ,
Абзац